Окупантам, які мріють захопити всю акваторію Чорного моря, відповідні тренування взагалі не до вподоби. Пропагандистські ЗМІ вже назвали їх "провокаційним ходом".

До теми В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021": перший корабель-учасник повертається додому

На восьмому році війни Україні вкрай важливо удосконалювати свій флот, аби мати можливість давати гідну відсіч російським окупантам не лише на суходолі. Тож такі щорічні навчання, як "Сі Бриз" вкрай важливі.

Що налякало Кремль у навчаннях "Сі Бриз-2021"

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков зазначив, що для українських військових, особливо для моряків, це левова частка тієї програми, яку вони мають виконати. Те ж саме стосується і наземного компонента, обмін досвідом важливий для них.

У Кремлі глибоко переполохані сценаріями, які відпрацювали Збройні сили на навчаннях "Сі Бриз". Однією з особливостей "Сі Бризу-2021" стало те, що українські сухопутні підрозділи спільно з колегами з країн НАТО відпрацьовували виконання завдань на багато ближче до окупованого Криму, ніж це було у минулі роки.

Зараз найбільше бачать ризик саме з Кримського напрямку, тобто сценарії отримання контролю над водою, дніпровською для Криму відповідно,

– сказав Микола Бєлєсков.

Масштабні навчання "Сі Бриз-2021" завершуються: дивіться відео

Особливі гвинтокрили на "Сі Бриз-2021"

Також українські воїни спільно із закордонними колегами відпрацьовували маневри у повітрі. Були там і винищувачі королівських військово-морських сил Великої Британії, і Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Ці гвинтокрили вперше брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз". Разом працювали військовослужбовці зі Великої Британії, США та України.



Під час навчань "Сі Бриз-2021" відпрацьовували маневри у повітрі / Фото ВМС України

"Мої враження чудові. Ознайомився із повітряними суднами інших країн – це досвід, надалі будемо знати це та покращувати свої знання", – розповів командир військового гвинтокрила Віктор Кобринський.

Розрив між флотом НАТО та Росії – кілька поколінь

Родзинкою навчань, звісно ж, стала морська фаза тренувань, яка продемонструвала, що технологічний розрив між російським флотом і флотом країн НАТО складає кілька поколінь. Найбільш наочною стала спроба росіян налякати британський есмінець Defender, яка завершилася доволі комічною поразкою морських сил Росії.

Швидкість есмінця – 29 вузлів, а швидкість кораблів берегової охорони Росії – максимальна 21. Вони їх розігнали до 28 і 2 двигуни вийшли з ладу,

– сказав військовий експерт Олег Жданов.

Військові експерти переконані, що одним з найголовніших успішно виконаних завдань "Сі Бризу-2021" є те, що попри всі намагання Росії зірвати їх проведення, в окупантів так нічого й не вийшло.



Окупантам не вдалося зірвати проведення навчань / Фото ВМС України

Наразі військових кораблів в Україні стане більше, адже за кілька днів до початку "Сі Бризу" на борту вже відомого ракетного есмінця Defender, Британія та Україна підписали історичний меморандум про спільні проєкти морського партнерства. Київ та Лондон домовилися разом проєктувати і будувати військові кораблі в Україні та Великобританії.