Оккупантам, мечтающим захватить всю акваторию Черного моря, соответствующие тренировки вообще не по нраву. Пропагандистские СМИ уже назвали их "провокационным ходом".

К теме В Украине завершились учения "Си Бриз-2021": первый корабль-участник возвращается домой

На восьмом году войны в Украине крайне важно совершенствовать свой флот, чтобы иметь возможность давать достойный отпор российским оккупантам не только на суше. Поэтому такие ежегодные учения, как "Си Бриз" крайне важны.

Что напугало Кремль в учениях "Си Бриз-2021"

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что для украинских военных, особенно для моряков, это львиная доля той программы, которую они должны выполнить. То же самое касается наземного компонента, обмен опытом важен для них.

В Кремле глубоко перепуганы сценариям, которые отработали Вооруженные силы на учениях "Си Бриз". Одной из особенностей "Си Бриза-2021" стало то, что украинские сухопутные подразделения совместно с коллегами из стран НАТО отрабатывали выполнение задач на много ближе к оккупированному Крыму, чем это было в прошлые годы

Сейчас больше всего видят риск именно с крымского направления, то есть сценарии получения контроля над водой, днепровской для Крыма соответственно,

– сказал Николай Белесков.

Масштабные учения "Си Бриз-2021" завершаются: смотрите видео

Особые вертолеты на "Си Бриз-2021"

Также украинские бойцы совместно с зарубежными коллегами отрабатывали маневры в воздухе. Были там и истребители королевских военно-морских сил Великобритании, и Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Эти вертолеты впервые участвовали в международных учениях "Си Бриз". Вместе работали военнослужащие из Великобритании, США и Украины.



Во время учений "Си Бриз-2021" отрабатывали маневры в воздухе / Фото ВМС Украины

"Мои впечатления великолепны. Ознакомился с воздушными судами других стран – это опыт, в дальнейшем будем знать это и улучшать свои знания", – рассказал командир военного вертолета Виктор Кобринский.

Разрыв между флотом НАТО и России – несколько поколений

Изюминкой учений, конечно же, стала морская фаза тренировок, которая продемонстрировала, что технологический разрыв между российским флотом и флотом стран НАТО составляет несколько поколений. Наиболее наглядной стала попытка россиян напугать британский эсминец Defender, которая завершилась довольно комичным поражением морских сил России.

Скорость эсминца – 29 узлов, а скорость кораблей береговой охраны России – максимальная 21. Они их разогнали до 28 и 2 двигателя вышли из строя,

– сказал военный эксперт Олег Жданов.

Военные эксперты убеждены, что одной из самых главных успешно выполненных задач "Си Бриза-2021" является то, что несмотря на все попытки России сорвать их проведение, у оккупантов так ничего и не получилось.



Оккупантам не удалось сорвать проведение учений / Фото ВМС Украины

Пока военных кораблей в Украине станет больше, ведь за несколько дней до начала "Си Бриза" на борту уже известного ракетного эсминца Defender, Британия и Украина подписали исторический меморандум о совместных проектах морского партнерства. Киев и Лондон договорились вместе проектировать и строить военные корабли в Украине и Великобритании.