У коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів: постраждалі перебувають у задовільному стані. Пошук злочинців триває.

Важливо На кордоні з Росією напали на українських прикордонників

Найімовірніше, нападали не з території Росії

У Держприкордонслужбі наразі не можуть надати точну інформацію щодо того, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Речник пресслужби відомства зазначив, що скоріш за все, це таки була територія України.

У ДПСУ підкреслюють: вважають таку атаку на прикордонників спробою залякування.

Нападники втекли вглиб території України. Скоріш за все, напад стався саме з території України. Усі подальші обставини встановить слідство,

– розповів Демченко.

Наразі на кордоні здійснють посилену охорону. Злочинців, які вчинили напад, розшукують.

У якому стані постраждалі

На щастя, військовослужбовці залишилися живими. Вони отримали тілесні ушкодження, але їхній стан здоров'я задовільний.

Нападники забрали у війьськових табельну зброю, однак травм нею охоронцям кордону не завдали.

Більше подробиць щодо резонансного випадку на кордоні у Держприкордонслужбі пообіцяли надати пізніше.

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