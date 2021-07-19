Слідчі ДБР разом з СБУ 19 липня затримали двох співробітників СБУ. Попередньо відомо, що третій – проходить як свідок.

До теми До нападу на прикордонників причетні працівники СБУ: їх відсторонили від роботи

Слідчі ДБР затримали підозрюваних та розповіли про напад

Слідство встановило, що:

у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд, який складався з молодшого сержанта та солдата строкової служби, здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району;

орієнтовно о 1:30 ночі до них під’їхав інший автомобіль з 3 особами. З нього вийшли 2 людей та підійшли до прикордонників.

Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. У результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи 2 автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку,

– розповіли в ДБР.

Попередньо повідомляли, що внаслідок нападу постраждали два охоронці рубежу.

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