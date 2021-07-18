Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що відомство сприятиме слідству. Пріоритетом є встановити усі деталі інциденту.

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СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.

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