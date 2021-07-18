Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що відомство сприятиме слідству. Пріоритетом є встановити усі деталі інциденту.
Зауважте Викинули зброю неподалік: деталі нападу на прикордонників на Сумщині
СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства,
– мовиться у повідомленні.
У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.
Напад на прикордонників: головне
- Напад на українських прикордонників скоїли на українсько-російській ділянці державного кордону.
- Внаслідок інциденту постраждали 2 охоронців рубежу. На щастя, їх стан оцінюють як задовільний.
- У Держприкордонслужбі розповіли, що зловмисники відібрали у прикордонників зброю. Її відшукали неподалік від місця події.
- За даними прикордонників, нападники не були озброєні.
- Кордони поблизу ділянки нападу взяли під посилену охорону.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- На місце події вибув Голова Держприкордонслужби.