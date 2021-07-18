Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що відомство сприятиме слідству. Пріоритетом є встановити усі деталі інциденту.

Зауважте Викинули зброю неподалік: деталі нападу на прикордонників на Сумщині

СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства,
– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.

Напад на прикордонників: головне

  • Напад на українських прикордонників скоїли на українсько-російській ділянці державного кордону.
  • Внаслідок інциденту постраждали 2 охоронців рубежу. На щастя, їх стан оцінюють як задовільний.
  • У Держприкордонслужбі розповіли, що зловмисники відібрали у прикордонників зброю. Її відшукали неподалік від місця події.
  • За даними прикордонників, нападники не були озброєні.
  • Кордони поблизу ділянки нападу взяли під посилену охорону.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • На місце події вибув Голова Держприкордонслужби.