Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что ведомство будет способствовать следствию. Приоритетом является установить все детали инцидента.
Заметьте Выбросили оружие неподалеку: детали нападения на пограничников на Сумщине
СБУ установила причастность людей, которые совершили хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия,
– говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что виновные должны быть наказаны, независимо от их фамилий и должностей.
Нападение на пограничников: главное
- Нападение на украинских пограничников совершили на украинско-российском участке государственной границы.
- В результате инцидента пострадали 2 охранника рубежа. К счастью, их состояние оценивают как удовлетворительное.
- В Госпогранслужбе рассказали, что злоумышленники отобрали у пограничников оружие. Его отыскали неподалеку от места происшествия.
- По данным пограничников, нападавшие не были вооружены.
- Границы вблизи участка нападения взяли под усиленную охрану.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- На место происшествия отправился глава Госпогранслужбы.