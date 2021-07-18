Злоумышленники смогли завладеть оружием пограничников. Сейчас бандитов разыскивают силовики.
Накануне На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на встречку и сбил шлагбаум: видео
Нападение на пограничников в Сумской области
На пограничников ночью 18 июля напали трое неизвестных. Им нанесли телесные повреждения и забрали табельное оружие.
Впоследствии силами Госпогранслужбы и Нацполиции оружие удалось найти и вернуть. Правда, самих нападавших пока разыскивают.
В Госпогранслужбе это назвали попыткой запугивания.
Границу усиленно охраняют, на место выехало руководство
Правоохранители проводят неотложные следственные действия. Уже открыли уголовное производство по статьям:
- похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов,
- угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Заметим, что отдельные санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.
Государственную границу сейчас усиленно охраняют. На место инцидента приехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.