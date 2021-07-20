Житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на оккупированных территориях. При себе он имел документы фейковых республик.

Тем временем Главарь террористов Пушилин собирается вступить в путинскую партию

Приспешник оккупантов, который помогал легитимизировать власть

Задержанный был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Руководство оккупантов неоднократно поощряло его за активную подрывную деятельность наградами.

Во время обыска у задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.



Фейковые документы оккупантов / Фото СБУ

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по части 1 статьи 110 – Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.



Мужчину планируют арестовать / Фото СБУ

Оккупанты готовятся к выборам в Раду