Мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на окупованих територіях. При собі він мав документи фейкових республік.
Тим часом Ватажок терористів Пушилін збирається вступити в путінську партію
Посіпака окупантів, який допомагав легітимізувати владу
Затриманий був "депутатом" так званих "народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР". Керівництво окупантів неодноразово заохочували його за активну підривну діяльність нагородами.
Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.
Фейкові документи окупантів / Фото СБУ
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Вирішують питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловіка планують арештувати / Фото СБУ
Окупанти готуються до виборів у Раду
- Усупереч міжнародним нормам, Росія збирається залучити у процесі виборів у Думу населення Донбасу і Криму.
- Проросійські бойовики на Донбасі активізували агітацію серед населення, аби ті ьрали участь у голосуванні. До того ж Росія активно роздає свої паспорти на Донбасі.
- Влітку 2020 року жителі окупованих територій з російськими паспортами голосували за поправки до конституції Росії. Тоді організовували автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці на території Росії.
- Опікуватися виборами на Донбасі буде Владислав Сурков. Він раніше був негласним керівником окупованих територій. Сурков очолить передвиборчу кампанію "Єдиної Росії" на майбутніх виборах у Думу.