Мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на окупованих територіях. При собі він мав документи фейкових республік.

Тим часом Ватажок терористів Пушилін збирається вступити в путінську партію

Посіпака окупантів, який допомагав легітимізувати владу

Затриманий був "депутатом" так званих "народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР". Керівництво окупантів неодноразово заохочували його за активну підривну діяльність нагородами.

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.



Фейкові документи окупантів / Фото СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Вирішують питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Чоловіка планують арештувати / Фото СБУ

Окупанти готуються до виборів у Раду