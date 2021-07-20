Мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на окупованих територіях. При собі він мав документи фейкових республік.

Тим часом Ватажок терористів Пушилін збирається вступити в путінську партію

Посіпака окупантів, який допомагав легітимізувати владу

Затриманий був "депутатом" так званих "народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР". Керівництво окупантів неодноразово заохочували його за активну підривну діяльність нагородами.

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення.

Фейкові документи окупантів
Фейкові документи окупантів / Фото СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Вирішують питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка затримали
Чоловіка планують арештувати / Фото СБУ

Окупанти готуються до виборів у Раду

  • Усупереч міжнародним нормам, Росія збирається залучити у процесі виборів у Думу населення Донбасу і Криму.
  • Проросійські бойовики на Донбасі активізували агітацію серед населення, аби ті ьрали участь у голосуванні. До того ж Росія активно роздає свої паспорти на Донбасі.
  • Влітку 2020 року жителі окупованих територій з російськими паспортами голосували за поправки до конституції Росії. Тоді організовували автобусні рейси на спеціальні виборчі дільниці на території Росії.
  • Опікуватися виборами на Донбасі буде Владислав Сурков. Він раніше був негласним керівником окупованих територій. Сурков очолить передвиборчу кампанію "Єдиної Росії" на майбутніх виборах у Думу.