У Росії з 25 червня тривало голосування за поправки до конституції, які дозволять Володимиру Путіну бути президентом до 2036 року. РФ дозволила українцям з окупованих територій, які мають російський паспорт, долучитися до голосування.

Проросійські бойовики на окупованій частині Донецької області організували вивіз українців з російськими паспортами в РФ, аби ті взяли участь у голосуванні, повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Українці з паспортами РФ голосували за поправи з 24 червня у Ростовській області Росії.

У МінТОТ пояснили, що зараз рух на тимчасово непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону відкритій. Окрім того, жодні заходи щодо забезпечення безпеки під час епідемії коронавірусу не вживають.

Зауважимо, що жителям окупованого Севастополя також надходили СМС-повідомлення із закликом сказати "так" на голосуванні за поправки до конституції Росії.

Важливо! У Міністерстві закордонних справ України раніше зазначили, що голосування за поправки до конституції Росії на окупованих територіях – незаконно.