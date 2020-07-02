Окупанти возили українців з Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції
У Росії з 25 червня тривало голосування за поправки до конституції, які дозволять Володимиру Путіну бути президентом до 2036 року. РФ дозволила українцям з окупованих територій, які мають російський паспорт, долучитися до голосування.
Проросійські бойовики на окупованій частині Донецької області організували вивіз українців з російськими паспортами в РФ, аби ті взяли участь у голосуванні, повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Українці з паспортами РФ голосували за поправи з 24 червня у Ростовській області Росії.
У МінТОТ пояснили, що зараз рух на тимчасово непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону відкритій. Окрім того, жодні заходи щодо забезпечення безпеки під час епідемії коронавірусу не вживають.
Зауважимо, що жителям окупованого Севастополя також надходили СМС-повідомлення із закликом сказати "так" на голосуванні за поправки до конституції Росії.
Голосування за поправки до конституції РФ: що відомо
- В Росії з 25 червня по 1 липня тривало голосування за поправки до конституції РФ.
- Одна з них стосується так званого обнулення президентських термінів. Це дозволить Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року.
- Кремль запросив до голосування жителів окупованих територій України.
- У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти.
- Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.