До кримінального угруповання входило майже 50 осіб. Зловмисників координували "злодії в законі" так званого Сухумо-кутаїського клану, зокрема з території Росії.

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Учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України. Для цього вони створили розгалужену мережу своїх "осередків". Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші, застосовуючи психологічний тиск та насильство.

Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської "каси". Також "прибутками" підтримували засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Служба безпеки затримала злочинне угрупування / Фото пресслужби СБУ

Під час слідчих дій за місцями перебування учасників групи правоохоронці виявили:

засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та банківські картки із доказами протиправної діяльності;

​відмички;

"боргові" розписки потерпілих, з яких зловмисники вимагали гроші.

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Відповідно до матеріалів СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

вимагання;

встановлення або поширення злочинного впливу;

шахрайство.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників картелю.

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