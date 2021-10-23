В криминальную группировку входило около 50 человек. Злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого Сухумо-кутаисского клана, в частности из территории России.

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Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Для этого они создали разветвленную сеть своих "центров". Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги, применяя психологическое давление и насилие.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской "кассы". Также "доходами" поддерживали осужденных соратников в местах лишения свободы.

Служба безопасности задержала преступную группировку / Фото пресс-службы СБУ

Во время следственных действий на местах пребывания участников группы правоохранители обнаружили:

средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности;

отмычки;

"долговые" расписки потерпевших, из которых злоумышленники требовали деньги.

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Согласно материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений за:

вымогательство;

установление или распространение преступного воздействия;

мошенничество.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников картеля.

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