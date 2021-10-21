По данным следствия, бывший директор КП организовал схему, благодаря которой за 2019 – 2020 годы город переплатил за спецодежду для мунварти 4,6 миллиона гривен. Сделку якобы подхватил действующий глава ведомства – исполняющий обязанности директора компании.
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Подозревают в совершении преступления двух должностных лиц муниципальной стражи, а также директора частного предприятия.
Якобы завысили цены втрое
- Как утверждают правоохранители, за 2019 – 2020 годы руководители муниципальной стражи заключили 10 договоров с одним обществом на поставку спецодежды. Общая стоимость закупок достигала 15 миллионов гривен.
- При этом эксперты якобы установили, что стоимость и объемы товаров были завышены втрое.
- Сделку следователи квалифицировали как завладение средствами путем злоупотребления служебным положением.
Во время обысков в офисе коммерческого предприятия-поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную схему,
– отметили в СБУ.
Подозрение получил чиновник, который даже не подписывал документы
В муниципальной страже Киева рассказали, что о подозрении в совершении преступления получил ее действующий руководитель Игорь Мари. Однако в 2019 – 2020 годах он не был главой ведомства и не ставил свои подписи под документами о закупке.
Кроме того, коммунальщики говорят, что прокуроры знали об этом, но все равно сделали чиновника фигурантом дела. В качестве доказательства в муниципальной страже выложили запись разговоров юриста компании с работником прокуратуры Соломенского района Киева.
Смотрите видео переговоров юриста муниципальной стражи с прокурором: