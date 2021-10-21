По данным следствия, коммунальщики якобы закупили топливо по завышенной цене. Стоимость заказа продукции у поставщиков за 2020 – 2021 годы достигла 5,6 миллиона гривен.

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Сколько из этих средств представители КП якобы украли, правоохранители не сообщили.

Меняли договор несколько раз

Как утверждают следователи, частное предприятие более полутора лет поставляло коммунальному предприятию горюче-смазочные материалы. При этом в договор поставки якобы неоднократно вносили изменения по повышению цен.

Полицейские говорят, что изменения в документацию о ценах вносили вопреки Закону Украины "О публичных закупках", поскольку колебание цен на топливо якобы было незначительным.

Правоохранители квалифицировали действия служащих КП и частной компании как завладение бюджетными деньгами путем злоупотребления служебным положением. Кого именно подозревают в совершении этих преступлений, неизвестно.

Правоохранители ищут документы, касающиеся закупок топлива коммунальщиками. Благодаря им полицейские надеются установить размеры нанесенного бюджету ущерба.

Если следователи смогут доказать вину фигурантов дела в суде, им грозит от 3 до 5 лет ограничения свободы или от 3 до 8 лет лишения свободы.