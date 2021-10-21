Выиграв тендер Минобороны на 58 миллионов гривен, злоумышленники ставили подержанные детали вместо новых. По данным следствия, организаторами "схемы" были местные предприниматели.

Читайте также СБУ задержала агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

Они договорились со служащими одного из военных представительств области, что позволило им выиграли тендер на ремонт военной техники,

– сообщили в СБУ.

Причем документы на участие были подделаны: ведь у "предпринимателей" не было:

ни разрешений;

ни помещения;

ни материально-технической базы для таких работ.

Сумма тендера на ремонт военной автомобильной техники составляла 58 миллионов.

Он прошел в сентябре 2021 года, уже через месяц дельцы успели освоить 30% средств.

СБУ провела обыски

По результатам обысков, проведенных на территории Днепропетровской и Полтавской областей, в том числе по адресам расположения военных баз, установлено:

злоумышленники в арендованном помещении разбирали подержанную технику на детали.

впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

Для "легализации" указанного противоправного механизма заключали фиктивные сделки с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности на якобы поставку новых запчастей. "Отремонтированную" таким образом технику отправляли в район проведения ООС,

– добавили в Службе безопасности.

Правоохранители планируют проведение экспертиз и сообщение злоумышленникам о подозрении по их результатам. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и круга причастных к сделке лиц.

СБУ разоблачила "бизнесменов" на хищении миллионов гривен, предназначенных на оборону / Фото Службы безопасности