У 2021 році працівники СБУ виявили понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соцплат.

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Виплати надходили людям, які померли від коронавірусу

Усі вони були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Парадокс у тому, що виплати надходили уже "мертвим душам" – людям, які померли під час пандемії коронавірусу.

Українська влада автоматично продовжила дію банківських карток

Це стало можливим, оскільки українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток під час карантину. Цим і скористались представники окупаційної влади.

Гроші потрапляли у бюджети так званих "республік"

Гроші, таким чином, отримували рідні померлих, серед яких нерідко траплялись родичі проросійських бойовиків та "чиновників" так званих "республік". Ба більше, частина з цих коштів потрапляла у "бюджети" окупаційних утворень.

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Зверніть увагу! За цими фактами розпочато кримінальне провадження – за шахрайство. Наразі триває виявлення подібних фактів.

Ексбойовик хотів отримати українську пенсію

Зазначимо, що нещодавно на Луганщині затримали колишнього проросійського бойовика. Чоловік намагався потрапити на підконтрольну українському уряду територію – аби оформити пенсію. Отож, замість коштів на найманця очікувало кримінальне провадження – за участь у незаконних збройних формуваннях.