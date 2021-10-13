Мовиться про тих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Водночас Росія відмовилась це зробити.

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Україна закликала відновити пропуск на засіданні ТКГ. Про це повідомив голова міжнародного комітету Ради Олександр Мережко.

Люди не зможуть отримати пенсію і вакцинуватися

Мовиться про відкриття КПВВ "Станиця Луганська". Це хотіли зробити для того, щоб люди отримали пенсію і вакцинувалися від коронавірусу.

На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дали можливість пенсіонерам перетинати лінію розмежування,

– наголосив Мережко.

Нагадаємо, що для пенсіонерів з тимчасово окупованих регіонів наприкінці вересня запустили віддалену ідентифікацію. Це дозволило б їм нефізично отримати гроші.

Відзначимо! "Станиця Луганська" залишалась єдиним КПВВ, який працював повноцінно. Але невдовзі і тут правила пропуску посилили.

Блокування "Станиці Луганської"

Російські окупанти вирішили посилити правила пропуску через КПВВ поблизу "Станиці Луганської".

Вони заявили, що роблять це нібито для того, щоб захистити пенсіонерів від коронавірусу.

Обмеження, за заявами окупантів, діятимуть щонайменше до 10 листопада 2021 року.

Повний текст публікації в телеграмі:

Наша делегація також закликала російську сторону з'ясувати перелік можливих заходів для відновлення можливості, насамперед, інвалідам та пенсіонерам, а також іншим вразливим категоріям українських громадян перетинати лінію розмежування та отримувати пенсії та призначену їм допомогу на КПВВ "Станиця Луганська", та не обмежувати можливості для вакцинування громадян на даному КПВВ.

На жаль, представники російських окупаційних адміністрацій на ТОТ в Луганській області не погодилися з пропозицією розглянути будь-які заходи, які б дали можливість пенсіонерам перетинати лінію розмежування.