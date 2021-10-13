Про закриття КПВВ на адмінмежі з півостровом йдеться у розпорядженні голови Херсонської обласної державної адміністрації.

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КПВВ "Чаплинка" більше не працюватиме

Пропозицію закрити цей контрольний пункт в'їзду-виїзду висунула адміністрація Державної прикордонної служби України. Питання погодили з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Офіційно роботу КПВВ "Чаплинка" припинять 19 жовтня.

Нагадаємо, З 7 червня 2021 року пропуск людей і транспорту через "Чаплинку" тимчасово припинили у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття пункту пропуску неодноразово продовжували.

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