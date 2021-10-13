О закрытии КПВВ на админгранице с полуостровом говорится в распоряжении главы Херсонской областной государственной администрации.

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КПВВ "Чаплинка" больше не будет работать

Предложение закрыть этот контрольный пункт въезда-выезда выдвинула администрация Государственной пограничной службы Украины. Вопрос согласовали с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Официально работу КПВВ "Чаплинка" прекратят 19 октября.

Напомним, С 7 июня 2021 года пропуск людей и транспорта через "Чаплинку" временно прекратили в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия пункта пропуска неоднократно продлевали.

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