В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметили, что оккупанты делают это исключительно из пропагандистских соображений. Боевики существенно ухудшают гуманитарную ситуацию.

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В ведомстве отметили: оккупанты пропускают через КПВВ только тех людей, которые имеют регистрацию на подконтрольной территории.

Людей, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории, пропускают только в 2 случаях:

смерти родственников на подконтрольной территории Украины;

если человек направляется на лечение.

В то же время украинская власть сделала все, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской.

Циничное заявление боевиков

Оккупанты еще 9 октября ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда вблизи Станицы Луганской.

Боевики цинично заявляют, что якобы сделали это, чтобы защитить пенсионеров от коронавируса.

Российские наемники объявили: такие меры не потеряют силу минимум до 10 ноября 2021 года.

Обратите внимание! КПВВ "Станица Луганская" был единственным пунктом пропуска, который полноценно работал. Ранее оккупанты уже заблокировали 6 из 7 пунктов пропуска.