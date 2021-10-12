В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметили, что оккупанты делают это исключительно из пропагандистских соображений. Боевики существенно ухудшают гуманитарную ситуацию.
Заметьте Оккупанты устроили на Донбассе учения с боевой стрельбой, нарушив договоренности
В ведомстве отметили: оккупанты пропускают через КПВВ только тех людей, которые имеют регистрацию на подконтрольной территории.
Людей, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории, пропускают только в 2 случаях:
- смерти родственников на подконтрольной территории Украины;
- если человек направляется на лечение.
В то же время украинская власть сделала все, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ. Более того, в течение октября планирует завершить обустройство многофункциональной сервисной зоны на КПВВ в Станице Луганской.
Циничное заявление боевиков
- Оккупанты еще 9 октября ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда вблизи Станицы Луганской.
- Боевики цинично заявляют, что якобы сделали это, чтобы защитить пенсионеров от коронавируса.
- Российские наемники объявили: такие меры не потеряют силу минимум до 10 ноября 2021 года.