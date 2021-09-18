В Госпогранслужбе заверили, что все КПВВ функционируют с 8:00 до 16:00. Однако в большинстве дорожных коридоров движение заблокировали оккупанты.

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Оккупанты установили собственный режим пропуска

Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" наемники пропускают только отдельных граждан, да и то дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В "Станице Луганской" возросла интенсивность пассажиропотока

В "Станице Луганской", в которой действительно полноценно осуществляют пропуск, интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю здесь попали на временно оккупированную территорию 9 641 человек, на контролируемую – 9 777 человек.

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На оккупированные территории доставили гуманитарную помощь

Тем временем через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 32 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Средства для очистки воды и медицинское оборудование передали Международный Комитет Красного Креста и посольство Швейцарии. Общий вес гумпомощи – почти 343 тонны.

На окуповані території передали гуманітарну допомогу
На оккупированные территории передали помощь Швейцария и Красный Крест / Фото МВД

гуманітарна допомога на Донбасі
Вес груза – 343 тонны / Фото МВД

Каковы условия пересечения границы?

Граждане, подлежащие самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны активировать мобильное приложение системы "Вдома". Если такой возможности нет, то придется пройти обсервацию. Иностранцы, кроме этого, должны иметь полис страхования.