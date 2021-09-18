У Держприкордонслужбі запевнили, що усі КПВВ функціонують з 8:00 до 16:00. Проте у більшості дорожніх коридорів рух заблокували окупанти.

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Окупанти встановили власний режим пропуску

Так навпроти КПВВ "Новотроїцьке" найманці пропускають тільки окремих громадян, та й то двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Так за ці дні лінію розмежування перетнули 609 осіб та 103 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. 471 особа та 117 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

У "Станиці Луганській" зросла інтенсивність пасажиропотоку

У "Станиці Луганській", у якій справді повноцінно здійснюють пропуск, інтенсивність пасажиропотоку збільшилась на 23%. За тиждень тут потрапили на тимчасово окуповану територію 9 641 людина, на контрольовану – 9 777 осіб.

Цікаво! Прикордонники виявили 5 людей, які спробували потрапити з окупованих територій з частково підробленими документами.

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На окуповані території доправили гуманітарну допомогу

Тим часом через "Новотроїцьке" та "Щастя" проїхали 32 вантажних автомобілі з гуманітарною допомогою. Засоби для очищення води та медичне обладнання передали Міжнародний Комітет Червоного Хреста та посольство Швейцарії. Загальна вага гумдопомоги – майже 343 тонни.

На окуповані території передали допомогу Швейцарія та Червоний Хрест / Фото МВС

Вага вантажу – 343 тонни / Фото МВС