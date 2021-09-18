Об этом Сергей Кислица написал в фейсбуке. Он отметил, что Москва выступает против того, чтобы демократический орган рассматривал вопрос оккупированных территорий Украины.

К теме Сессия Генассамблеи ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Украины

Россия снова начала сварливую суету в ООН

Поскольку российская делегация вновь начала своими действиями сварливую суету, у меня нет другого выхода, как попытаться сделать все возможное, чтобы не позволить превратить Ассамблею на то, что русские называют "балаганом",

– заметил Кислица

Отметим, что именно 17 сентября 1939 года советские войска оккупировали Юг Польши – это был результат соглашения между Гитлером и Сталиным.

Москва использует шантаж и запугивание

Кислица отметил, что Россия остается "генетической копией своей дьявольской империи-матери".

Понятно, что только с помощью шантажа, запугивания и притеснений Российская Федерация поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи, что неоднократно подтверждалось. И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию,

– сообщил Кислица.

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Что известно о вопросах оккупированных территорий на Генассамблее ООН

76-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 14 сентября в Нью-Йорке.

Вопрос ситуации на оккупированных украинских территориях должен был попасть в повестку дня автоматически.

Однако российские представители настаивали на голосовании.

За включение вопроса проголосовали 65 делегаций, против были 11, еще 37 – воздержались.

Против были Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Сирия.

Текст публикации Сергея Кислицы:

Только тот текст, который был произнесен на английском является официальным.

Пункт повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

17 сентября 2021 года

Господин Президент,

Поскольку я беру слово впервые во время текущей сессии, в начале я хотел бы поздравить вас с занятием важной должности и заверить вас в полной поддержке со стороны моей делегации.

Господин Президент,

Уважаемые делегаты,

Поскольку российская делегация вновь начала своими действиями сварливую суету, у меня нет другого выхода, как попытаться сделать все возможное, чтобы не позволить превратить Ассамблею на то, что русские называют "балаганом".

Зловеще символично, что 17 сентября Российская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня по временно оккупированным территориям Украины. Позвольте мне напомнить всем в этом зале, почему:

Именно в этот день, 17 сентября 1939 года, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши. Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом Второй мировой войны 1 сентября. Ужасно, что сегодня утром российское Министерство иностранных дел в своем аккаунте в Twitter назвало оккупацию Польши "освободительным походом".

Так никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, Россия продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН, согласно статье 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз, а не Российская Федерация, является постоянным членом Совета Безопасности.

Неспособность примириться с желанием членов ООН доводит Россию до крайности. 9 сентября российский делегат был лишь в одном шаге от того, чтобы объявить 11 голосов в поддержку своей позиции победой России.

Пожалуй, лучший способ проиллюстрировать эту творческую математику Российской Федерации – это перефразировать известную строку Марка Твена: "Есть три вида лжи: ложь, проклятая ложь и (российская) статистика".

Понятно, что только с помощью шантажа, запугивания и притеснений Российская Федерация поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи, что неоднократно подтверждалось. И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию.

Я призываю моих уважаемых коллег по этой Ассамблеи проголосовать Да, что означает: в пользу повестки дня, рекомендованной Генеральной Ассамблеей и ее Генеральным комитетом. Давайте сделаем это и приступим к работе.

Благодарю вас.