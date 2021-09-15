По словам Гутерреша, пандемия не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к другим негативным последствиям.

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Угрозы от пандемии коронавируса

Пандемия продолжает угрожать жизни, условиям жизни и будущему. Эти вызовы осложняются расколом, который угрожает миру и разделением на богатых и бедных,

– заявил Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с пандемией. "Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом – пандемией... Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата", – сказал он.

Справка. С начала пандемии коронавируса в мире недуг подтвердили у более 226 миллионов человек. Выздороветь удалось 203 миллионам. Однако COVID-19 уже унес жизни более чем 4,6 миллиона жителей планеты.

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