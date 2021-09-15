По словам Гутерреша, пандемия не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к другим негативным последствиям.
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Угрозы от пандемии коронавируса
Пандемия продолжает угрожать жизни, условиям жизни и будущему. Эти вызовы осложняются расколом, который угрожает миру и разделением на богатых и бедных,
– заявил Гутерреш.
Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с пандемией. "Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом – пандемией... Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата", – сказал он.
76-я Генассамблея ООН: что известно
- Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 14 сентября 2021 года. На ней обсуждают вопросы климата, коронавируса. Общие дебаты продлятся с 21 по 27 сентября.
- Владимир Зеленский планирует выступить в Генассамблее, однако поездка в США до сих пор не утверждена. Вероятно, украинский президент примет участие в дебатах в режиме онлайн.
- Зато в России заявили, что Владимир Путин не посетит заседание в этом году.
- Франция и Германия предлагали Кремлю встречу в нормандском формате на уровне глав МИД во время Генассамблеи. Однако в Москве отказались.