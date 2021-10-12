С вечера 8-го по вечер 10-го октября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 270 нарушений прекращения огня.
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Нарушения боевиков на Донетчине
Большинство случаев несоблюдения режима тишины произошли в Донецкой области – 150 нарушений. Там также зафиксировали 35 взрывов, среди которых 1 разрыв, 2 взрыва в воздухе и 32 взрыва неопределенного происхождения.
Более того, оккупанты еще и проводили так называемые учения с боевой стрельбой. А это является нарушением решения Трехсторонней контактной группы за 3 марта 2016 года "О запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности".
Срывы "тишины" на Луганщине
В Луганской области представители ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня. Среди них было 49 взрывов: 1 – в воздухе, остальные 48 взрывов – неопределенного происхождения.
Все эти нарушения произошли в пределах и возле участка разведения в районе Золотого.
Сутки 11 октября на Донбассе: коротко
- В течение 11 октября оккупационные войска 9 раз нарушали режим тишины. Боевики били по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
- Во время одного из обстрелов украинский защитник получил ранения. Сейчас он в больнице, состояние воина – удовлетворительное.
- Бойцы Объединенных сил открывали ответный огонь.