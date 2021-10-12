Від вечора 8 по вечір 10 жовтня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 270 порушень припинення вогню.
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Порушення бойовиків на Донеччині
Більшість випадків недотримання режиму тиші сталися в Донецькій області – 150 порушень. Там також зафіксували 35 вибухів, серед яких 1 розрив, 2 вибухи в повітрі й 32 вибухи невизначеного походження.
Ба більше – окупанти ще й проводили так звані навчання з бойовою стрільбою. А це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року "Про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки".
Зриви "тиші" на Луганщині
У Луганській області представники ОБСЄ зафіксували 120 порушень режиму припинення вогню. Серед них було 49 вибухів: 1 – у повітрі, решта 48 вибухів – невизначеного походження.
Всі ці порушення сталися в межах і біля ділянки розведення в районі Золотого.
Доба 11 жовтня на Донбасі: коротко
- Протягом 11 жовтня окупаційні війська 9 разів порушували режим тиші. Бойовики гатили по українських позиціях з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
- Під час одного з обстрілів український захисник отримав поранення. Наразі він у лікарні, стан воїна – задовільний.
- Бійці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.