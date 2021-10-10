Так, окупанти скасували норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію.

Важливо Росія тримає біля кордону 19 батальйонно-тактичних груп, – Україна в ОБСЄ

Виїзд дозволили тільки за певних умов:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

А як з виїздом

В'їзд людей без прописки на окуповані території тепер також дозволили тільки з цих причин. Також – при участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формує так звана "робоча група".

Чи довго триватимуть обмеження

Ставленики окупантів зазначають, що такі заходи будуть діяти як мінімум до 10 листопада 2021 року.

Для пенсіонерів теж встановили обмеження

Важливо, що обмеження стосуються також пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат. Таким чином українців змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.