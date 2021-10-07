Таку заяву зробив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у Відні.

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Росія має пояснити, чому війська досі біля кордону

У квітні Україна активувала Віденський документ ОБСЄ від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Він передбачає надання роз'яснень Росією у випадку суттєвого зростання її присутності вздовж кордону з Україною. Відтак, Росія має пояснити України, чому 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні.

….російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня. Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов'язань Росії у рамках ОБСЄ,

– заявив Цимбалюк.

Український посол нагадав, що навесні на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігали різке зростання кількості обстрілів з боку бойовиків. Це лише засвідчило керованість конфлікту з боку Кремля.

Він також нагадав про рішення Росії закрити спостережну місію ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк". Це свідчить про плани Росії продовжувати безперервні поставки озброєння та військових через неконтрольовану ділянку кордону.

Зверніть увагу! 25 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що російські військові не повертаються у місця своїх дислокації. Залужний теж казав, що 19 батальйонно-тактичних груп продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії.

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