Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Интересно Бог им в помощь, – Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о русском оружии

Россия должна объяснить, почему войска до сих пор возле границы

В апреле Украина активировала Венский документ ОБСЕ за 2011 год о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает предоставление разъяснений Россией в случае существенного роста ее присутствия вдоль границы с Украиной. Следовательно, Россия должна объяснить Украине, почему 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе.

….российская сторона все еще должна выполнить меры по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля. Это вопрос уважения к этому Совета и почетных делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ,

– заявил Цимбалюк.

Украинский посол напомнил, что весной на фоне массового наращивания Россией войск у границы с Украиной наблюдали резкий рост количества обстрелов со стороны боевиков. Это лишь показало управляемость конфликта со стороны Кремля.

Он также напомнил о решении России закрыть наблюдательную миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Это свидетельствует о планах России продолжать непрерывные поставки вооружения и военных через неконтролируемый участок границы.

Обратите внимание! 25 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что российские военные не возвращаются в свои места дислокации. Залужный также говорил, что 19 батальйонно-тактических групп продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.

Коротко о военных учениях "Запад-2021"