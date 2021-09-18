Все из-за "Запада 2021" – совместных российско-белорусских учений, в которых принимают участие 200 тысяч военных, самолеты и боевая техника. Поэтому украинские пограничники привлекли дополнительные силы и спецподразделения.

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СБУ провела антитеррористические учения в Ровненской области

Возле международного пункта пропуска "Городище", что в Ровненской области, работники СБУ задерживали группу условных диверсантов. Те пытались прорваться на территорию Беларуси.

Силовики сработали профессионально, определили место засеки. Благодаря бронированной технике машину остановили и обезвредили террористов.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Все, чтобы предотвратить диверсионные и террористические угрозы. Отработка проходила вдоль всей границы с Беларусью.

По словам начальника штаба координационной группы антитеррористического центра при СБУ Александра Пыжа, труднее всего было именно в болотистой местности. Ведь кинологическую службу не всегда можно использовать.

Самое главное – получение информации от местного населения, чтобы выставить там свои группы, где может появиться противник,

– рассказал он.

Пограничники патрулируют границу с Беларусью

Пограничники днем ​​и ночью патрулируют эти участки. Они увеличили количество нарядов. Инспекторы обходят территорию на границе с Беларусью, осматривают контрольно-следовую полосу на государственной границе.



Пограничники на границе с Беларусью / Скриншот с видео 24 канала

В 200 метрах от нулевого километра, с белорусской стороны, расположен пункт пропуска "Верхний Теребежов". С украинской – международный автомобильный пункт пропуска "Городище".

Пункт пропуска не функционирует с марта 2020 года из-за коронавируса. Проход и проезд запрещен,

– сообщила инспектор пограничной службы Руслана Мазанович.

И хотя этот пункт пропуска закрыт, украинские пограничники все равно начеку.

"Привлечены все необходимые ресурсы, в частности, спецподразделение. Кроме того, наряды круглосуточно патрулируют границу со служебными собаками. Также авиация, катера Госпогранслужбы", – подчеркнул начальник пресс-службы Житомирского пограничного отряда Юрий Шахрайчук.

Пограничники заверили, пока ситуация контролируемая.

Обратите внимание! Российско-белорусские учения "Запад-2021" завершились 16 сентября. Далее их техника и военные должны вернуться в места дислокации.