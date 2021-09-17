Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным. К мероприятиям привлекли более 1,5 тысячи человек и более 100 единиц техники.

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Обучение на Севере: "враг" дестабилизирует регионы

СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях. В ходе учений усилили режим безопасности на военных, инфраструктурных и других объектах.

По легенде, на территорию этих регионов проникла условная диверсионно-разведывательная группа. Они планировали нанести ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах.

Обучение СБУ у северной границы с Россией / Фото СБУ

Для обезвреживания условной ДРГ участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

В мероприятиях принимали участие подразделения:

СБУ,

Госпогранслужбы,

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии,

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,

Национальной полиции,

представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В конце тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление.

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины.

Как СБУ провела учения на северной границе с Россией: смотрите видео

Обучение на побережье Азовского моря: враг не пройдет

В то же время 16 сентября на побережье Азовского моря состоялись плановые учения противодесантной обороны. При высадке противника привлекли:

пехотные подразделения,

танкистов,

артиллерию отдельного отряда спецназначения "Азов".

Обучение на Приазовье бойцов "Азова" / Фото polkazov

Согласно легенде, противник сформировал катерные десантные группы, которые выдвинулись на десантный участок и попытались высадиться. В дальнейшем они якобы ждали подкрепления.

Задача группы состояла в том, чтобы помешать вражеским силам высадиться, затем отбить атаку и сбросить противника обратно в море,

– рассказывает начальник штаба по позывным "Сноу".

По его словам, все запланированные мероприятия отработали и задачи выполнили.

Обратите внимание! Российские боевики 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. Во время учений оккупанты обстреляли село Иллирия, что на Луганщине. К сожалению, пострадали гражданские люди.