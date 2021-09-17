Тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних. У заходах залучили понад 1,5 тисячі осіб і понад 100 одиниць техніки.

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Навчання на Півночі: "ворог" дестабілізує регіони

СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях. У ході навчань посилили режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших об'єктах.

За легендою, на територію цих регіонів проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку у прикордонних районах.

Навчання СБУ біля північного кордону з Росією / Фото СБУ

Для знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

У заходах брали участь підрозділи:

СБУ,

Держприкордонслужби,

Збройних Сил України,

Національної гвардії,

Держслужби з надзвичайних ситуацій,

Національної поліції,

представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Наприкінці тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання вони чинили збройний супротив.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України.

Як СБУ провела навчання на північному кордоні з Росією: дивіться відео

Навчання на узбережжі Азовського моря: ворог не пройде

Водночас 16 вересня на узбережжі Азовського моря відбулися планові навчання протидесантної оборони. Під час висадки противника залучили:

піхотні підрозділи,

танкістів,

артилерію окремого загону спецпризначення "Азов".

Навчання на Приазов'ї бійців "Азова" / Фото polkazov

Згідно з легендою, противник сформував катерні десантні групи, які висунулись на десантну ділянку і спробували висадитися. Надалі вони начебто чекали підкріплення.

Завдання групи полягало у тому, щоб завадити ворожим силам висадитися, потім відбити атаку і скинути противника назад у море,

– розповідає начальник штабу з позивним "Сноу".

За його словами, всі заплановані заходи відпрацювали і завдання виконали.

Зверніть увагу! Російські бойовики 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. Під час навчань окупанти обстріляли село Іллірія, що на Луганщині. На жаль, постраждали цивільні люди.