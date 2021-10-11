З початку поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського та Південного. Противник гатив з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний,

– повідомили українські військові.

Наголошується, що наші захисники відкривали адекватний вогонь у

відповідь та змусили російських окупантів припинити вогневу активність.

"Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", – додали у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо