З початку поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Кримського та Південного. Противник гатив з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний,
– повідомили українські військові.
Наголошується, що наші захисники відкривали адекватний вогонь у
відповідь та змусили російських окупантів припинити вогневу активність.
"Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ", – додали у штабі.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом доби, 10 жовтня, окупанти 10 разів порушили перемир'я, двічі застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Вогонь відкривали у сторону Мирного, Причепилівки, Новотошківського та Попасної. На Луганщині зафіксували проліт ворожого БПЛА.
- На щастя, українські військовослужбовці не постраждали. На провокації ворога бійці Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.