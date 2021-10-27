По данным СМИ, в Офисе генпрокурора открыли производство по статье о "финансировании терроризма". Главное следственное управление Службы безопасности Украины будет осуществлять расследование.
Заметьте Несмотря на громкий скандал: в сентябре "Укрэксимбанк" получил рекордную прибыль
В Офисе генпрокурора рассказали, что производство открыли после обращения народных депутатов. Они начали поступать после расследования "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $ 60 миллионов". Его обнародовали 7 октября.
Производство открыли по статье о финансировании терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжкие последствия
Расследование "Схем": главное
- В материале "Схем" говорится, что "Укрэксимбанк" якобы выдал кредит фирмам бизнесмена, компания которого ведет деятельность на оккупированных территориях Донецкой области. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов долларов. Этот бизнесмен платит налоги оккупантам.
- В качестве гарантии возврата денег банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall. Борьба за него в нескольких юрисдикциях продолжается уже более 10 лет.
- Именно вопрос об этом так возмутил Евгения Мецгера.
Скандал с Мецгером: главное
- На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. В частности, из-за того, что банкиру не понравился вопрос о кредите, у операторов забрали камеры.
- Технику вернули, однако на ней уже не было скандальных кадров. Впоследствии специалистам удалось их восстановить.
- Мецгер признал свою вину и заявил, что "эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания".
- Впоследствии судьи Голосеевского суда Киева избрали для Мецгера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.