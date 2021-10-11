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Мера пресечения Мецгеру

Источник: "Сегодня"

Судьи Голосеевского суда Киева избрали меру пресечения временно отстраненном директору "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Теперь банкир будет находиться под ночным домашним арестом. Ранее такую же меру пресечения избрали и для другого фигуранта дела – руководителя пресс-службы банка Владимира Пикалова.

Банкиру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" 7 октября вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов. Кроме того, Мецгеру инкриминируют незаконное удержание людей.

Обратите внимание! За препятствование журналистской деятельности Мецгеру могут назначить штраф от 3 400 до 8 500 гривен или 5 лет ограничения свободы.

Скандал с "Укрэксимбанком": главное Во время интервью с главой правления Евгением Мецгером на съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке". В частности, у оператора забрали 2 камеры. Причиной стало то, что банкиру не понравился один из вопросов.

Когда технику вернули, скандальных кадров уже не было. В то же время специалистам удалось их восстановить. Впоследствии полное видео инцидента опубликовали в сети.

Мецгер признал свою ошибку и написал заявление на увольнение. Он заявил, что "эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания".

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что "безумие" не будут покрывать. Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": смотрите видео

Медведчуку вручили ходатайство по делу о госизмене

Источник: фейсбук Рената Кузьмина

Виктору Медведчуку в рамках дела о госизмене вручили ходатайство об аресте или залоге в размере миллиарда гривен.

Медведчуку инкриминируют государственную измену

8 октября Медведчуку сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, после оккупации Донбасса Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

Именно при посредничестве Медведчука и состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. Впоследствии, как считает следствие, при содействии кума Путина организовали незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Как доказательства приобщили к делу:

записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука;

передача наличных "псевдореспубликам";

показания свидетелей;

судебные экспертизы.

Заметьте! Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь идет о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Прощание с Антоном Поляковым

Источник: 24 канал

В Чернигове провели в последний путь нардепа Антона Полякова, которого ночью 8 октября нашли мертвым в такси. Церемония прощания с политиком началась в 10 часов в Черниговском областном филармоническом центре, что на проспекте Мира. Люди собрались на проспекте Мира, 15.

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Проститься с Антоном Поляковым пришли бывший спикер Дмитрий Разумков и коллеги из парламентской группы "За будущее". В то же время на церемонии присутствовала и народный депутат Анна Скороход. Отпевание в Спасо-Преображенском соборе началось в 11:45. Похоронили политика на кладбище "Яцево".

Главное о смерти Антона Полякова

8 октября патрульные нашли нардепа без сознания в такси. Авто с ним остановила полиция, потому что таксист нарушил правила дорожного движения. На заднем сиденье правоохранители обнаружили политика.

Несмотря на усилия медиков, реанимировать Полякова не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца.

Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя.

Ранее начальник полиции Киева Иван Выговский подтвердил, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе, однако накануне трагедии поссорились.

В Чернигове попрощались с Поляковым / Фото PavlovskyNews, Klymenko Time

Новые COVID-ограничения в Украине

Источник: Минздрав

Кабинет Министров 11 октября утвердил новый список ограничений на межобластные перевозки. Они начнут действовать уже с 21 октября. Под них попадают области, находящиеся в:

желтой,

оранжевой,

красной.

Обратите внимание! Пока это вся территория Украины.

Причина новых ограничений

Правительство пытается сделать все возможное для препятствования распространению коронавируса. В частности это касается и транспорта, в котором люди во время поездок находятся в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия, возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, для того, чтобы поехать в другую область, у водителя или водителей, членов экипажа и пассажиров транспорта должен быть:

либо сертификат о вакцинации,

либо отрицательный ПЦР-тест, результат которого действует до 72 часов.

Новые ограничения касаются автомобильных, автобусных, железнодорожных и авиационных перевозок, регулярных и нерегулярных перевозок.

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 10 октября в Украине обнаружили 8 832 случая коронавируса. Госпитализировали 2 672 больных. По состоянию на 11 октября 16 украинских областей соответствуют показателям оранжевой зоны.

После усиления карантина во Львове с 14 октября, власти планируют позволить посещать рестораны и другие заведения только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Старт отопительного сезона 2021 – 2022

Источник: 24 канал

Отопительный сезон в Украине начинается в октябре. Первыми включили отопление во Львове, Луцке и частично в других городах.

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Со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас более 90% всех соответствующих предприятий заявили о готовности к отопительному сезону.

В Украине ранее традиционно начинался отопительный сезон 15 октября, однако, согласно новым правилам, все будет зависеть от погодных условий. Поэтому, если среднесуточная температура в течение 3 суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местная власть принимает решение о старте отопительного сезона.

Тарифы на газ

Чтобы избежать прошлогодних "тарифных протестов", с 1 мая 2021 года в Украине параллельно с привычными месячными тарифами, действует еще и годовой. Поэтому украинцы могут выбирать для себя более выгодную цену.

Годовой тариф – фиксированная цена ежемесячно до 30 апреля 2022 года. На годовой тариф население перевели автоматически. Стоимость кубометра газа у разных поставщиков колеблется от 7,80 гривны до 13,50 гривны. Подробнее с тарифами можно ознакомиться здесь.

Месячный тариф – цена меняется каждый месяц. Этот тариф действует для тех украинцев, которые отказались от годового фиксированного предложения. В октябре цена кубометра газа у разных поставщиков варьируется от 7,99 гривны до 31,06 гривны.

Поставщик последней надежды (ПОН). Если газопоставщика лишили лицензии, или он обанкротился, то его потребители временно автоматически переходят на тарифы ПОН. Его роль в Украине выполняет компания "Нафтогаз", но не более 60 дней. В октябре тариф составляет 16,56 гривны за кубометр газа.

Заметим, что в сентябре текущего года количество украинцев, получивших субсидий увеличилось на 100 тысяч. Средний размер субсидии в этом отопительном сезоне будет примерно до 2 тысяч гривен на домохозяйство.