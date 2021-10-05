По словам журналистов, нападение произошло во время записи интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером просто в его кабинете.
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Что вызвало агрессию
Как поясняют журналисты "Схем", Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного. После этого председатель правления "Укрэксимбанка" приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".
Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство.
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