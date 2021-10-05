За словами журналістів, напад стався під час запису інтерв'ю із головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером просто у його кабінеті.

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Що викликало агресію

Як пояснюють журналісти "Схем", Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного. Після цього голова правління "Укрексімбанку" наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як вдалося відновити відео

Цим займалися технічні спеціалісти. Саме вони й змогли відновити втрачене на обох картках з камер, на які вівся запис інтерв'ю.

Гарантій ніяких не було, бо ми не знали наскільки серйозно були відформатовані носії. Адже техніку у знімальної групи забирали на цілу годину,

– розповіла авторка та ведуча програми "Схеми" Наталія Седлецька.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв'ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та "забрати касети" і "вичистити все це г**но".

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Що було на видалених записах

Відверта агресія з боку голови правління "Укрексімбанку" почалася після запитання журналіста про сумнівний багатомільйонний кредит, виданий банком.

Які накази давав Мецгер

"Володя, вирубай його, будь ласка, що він тут ходить?".

"Давай, забирайте камеру. Ігорю, забери у них камеру до чортової матері. Ох**ел... І ось цю теж, Ігор. Забирай".

"Підіть з айтішниками, вичистите все гі**о".

Журналісти з'ясували, що на оператора "Схем" Олександра Мазура напав Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку".

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