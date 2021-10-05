Він вважає неприпустим виникнення такої ситуації. І закликав до справедливого розв'язання з повною повагою до цінностей свободи слова.
До теми Забрали техніку та видалили відео: на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю
Марченко прокоментував конфлікт голови держбанку з журналістами "Схем"
Марченко наголосив, що його неприємно здивувала ситуація, який виникла під час інтерв'ю "Схем" з головою правління "Укрексімбанку".
Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі,
– зазначив він.
За словами очільника Мінфіну, журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання. Натомість всі представники держави зобов'язані відповідати настільки, наскільки це можливо.
Крім цього, міністр уже запросив повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", – додав він.
Напад на журналістів "Схем": що відомо
- На журналістів "Схем" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером.
- Одне з питань розслідувачів не сподобалося посадовця, через що він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
- Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери, з яких вилучили картки з матеріалом.
- Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістської діяльності.