Він вважає неприпустим виникнення такої ситуації. І закликав до справедливого розв'язання з повною повагою до цінностей свободи слова.

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Марченко прокоментував конфлікт голови держбанку з журналістами "Схем"

Марченко наголосив, що його неприємно здивувала ситуація, який виникла під час інтерв'ю "Схем" з головою правління "Укрексімбанку".

Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі,

– зазначив він.

За словами очільника Мінфіну, журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання. Натомість всі представники держави зобов'язані відповідати настільки, наскільки це можливо.

Крім цього, міністр уже запросив повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", – додав він.

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