За словами членів знімальної групи, після одного з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, Євген Мерцег викликав до кабінету охорону, щоб знищити запис розмови.
Доповнюємо новину...
На журналістів "Схем" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Трапилося це прямо в його кабінеті, оскільки банкіру не сподобалося одне з питань.
Джерело:"Радіо Свобода"
За словами членів знімальної групи, після одного з питань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, Євген Мерцег викликав до кабінету охорону, щоб знищити запис розмови.
Доповнюємо новину...