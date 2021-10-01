Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Доброхотова, йому складно сказати, чи відчуває він себе у безпеці.

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Сім'ю журналіста залякували

Медійник зазначив, що силовики намагалися залякати не тільки його самого, але і його сім'ю. Мовиться про батьків та дружину з маленькими дітьми.

Мене переслідували як редактора The Іnsider через наші розслідування. Багато з них були безпосередньо пов'язані з ФСБ. Коли ФСБ вривається в мою квартиру з обшуком, це не викликає подиву. Роман Доброхотов Журналіст-розслідувач

Батька та дружину журналіста забрали на допит. На думку Доброхотова, подібні дії силовиків мають бути застереженням для інших журналістів-розслідувачів.

Доброхотов не відчуває себе в повній безпеці

Журналіст заявив, що перебуває за межами Росії. Проте про повну безпеку не варто говорити.

"Складно бути впевненим, коли ти працюєш над журналістськими розслідуваннями, що хоч у якійсь країні перебуваєш у безпеці. Проте хоча б увійти в мою квартиру та відібрати мої робочі інструменти, комп'ютер і телефон у них (російських силовиків — 24 канал) уже не вийде", – повідомив Доброхотов.

Медійник не хоче розкривати своє місце розташування. Він називав абсурдним твердження про те, що незаконно перетнув кордон і сказав, що має право виїхати за межі Росії.

Зверніть увагу! Влада Росії 23 вересня 2021 року оголосила в розшук Романа Доброхотова. Про це спершу розповів сам журналіст, а згодом про це також оголосили в російському ФСБ. Медійника звинувачують у незаконному перетині кордону.

Журналістська діяльність Доброхотова: що відомо