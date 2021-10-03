Журналістці 24 каналу Катерині Гаценко провідник пояснив таку рокірування меншою місткістю вагона. Мовляв, квитки на сайті продавалися на 40 місць, а по факту вагон має 36.

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"Нас попередили телеграмою"

У журналістки і фотографки 24 каналу, згідно з купленими квитками, були місця №39 і 40 у 12 вагоні. Згодом їх переселили у 18 вагон, пояснивши, що була неправильно вказана місткість. На питання, чому про це не попередили заздалегідь, працівник Укрзалізниці зазначив, що "проблем немає".

Дівчата, вам продали квитки на 40-місний вагон, а у мене – 36 місць. Нас попередили телеграма прийшла, питань немає,

– зазначив провідник.

Як зазначила журналістка 24 каналу, саме у 12 вагоні їхали народні депутати від "Слуги народу". Варто додати, що наші журналісти нарахували ще трьох людей, яких попросили перейти до іншого вагону. Відтак, виходить, що як мінімум 5 людей "переселили" від "слуг". Хоча йшлося про різницю у 4 місця у вагоні, яких начебто бракувало.

Зверніть увагу! Подібна ситуація сталася і з потягом "Київ – Чернівці", у якому нардепів не було. Пасажирам продали квитки на вагони, яких просто не було. Людям довелося їхати 12 годин сидячи по 3 – 4 осіб на одному місці.

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