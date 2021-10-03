Журналистке 24 канала Екатерине Гаценко проводник объяснил такую ​​рокировку меньшей вместимостью вагона. Мол, билеты на сайте продавались на 40 мест, а по факту в вагоне есть 36.

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"Нас предупредили телеграммой"

У журналистки и фотографа 24 канала, согласно купленным билетам, были места №39 и 40 в 12 вагоне. Впоследствии их переселили в 18 вагон, объяснив, что была неправильно указана вместимость. На вопрос, почему об этом не предупредили заранее, работник Укрзализныци отметил, что "проблем нет".

Девушки, вам продали билеты на 40-местный вагон, а у меня – 36 мест. Нас предупредили, телеграмма пришла, вопросов нет,

– отметил проводник.

Как отметила журналистка 24 канала, именно в 12 вагоне ехали народные депутаты от "Слуги народа". Стоит добавить, что наши журналисты насчитали еще трех человек, которых попросили перейти в другой вагон. Следовательно, получается, что как минимум 5 человек "переселили" от "слуг". Хотя речь шла о разнице в 4 места в вагоне, которых якобы не хватало.

Обратите внимание! Подобная ситуация произошла и с поездом "Киев – Черновцы", в котором нардепов не было. Пассажирам продали билеты на вагоны, которых просто не было. Людям пришлось ехать 12 часов сидя по 3 – 4 человека на одном месте.

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