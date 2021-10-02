Пасажирів кілька разів пересаджували на інші місця

Пасажири поїзда №117 сполученням Київ – Чернівці розповіли про черговий треш в Укрзалізниці вночі 2 жовтня. З'ясувалося, що у потяга було на 4 вагони менше, аніж мало б. Тому люди з купленими квитками опинилися без місць.

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Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагона немає. Вагону №15 в 117 поїзді немає. І 14-го вагона немає. І ще якогось там вагона немає,

– розповів Дмитро Пальчиков.

Замість того, щоб їхати на своїх куплених місцях, пасажири майже до опівночі сиділи з валізами на місцях інших людей. Згодом провідники прилаштували пасажирів на вільні місця, мовляв, їх не розкупили. Однак поспати людям не вдалося.

"Пів на другу прийшли люди й сказали, що це їхні місця. І це реально були їхні місця. Ми, як безхатьки з купленими білетами, але без свого вагону мали шукати собі новий притулок. Після того, як ми висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по поїзду нас прилаштувала остаточно", – наголосив Дмитро.

Дивіться відео з переповненого вагона потяга Укрзалізниці:

Реакція Укрзалізниці

В Укрзалізниці таку ситуацію пояснили аварією неподалік станції "Заліщики". Там трапився зсув ґрунту. Однак за словами Дмитра, відбулося це ще 23 вересня. Компанія перепросила за "цю ситуацію".

Розбираємось чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зробимо висновки. Дякуємо за сигнал і сподіваємось, що решта подорожі буде вдалішою,

– наголосили в Укрзалізниці.

З'ясувалося, що це не перша така ситуація. У коментарях до допису користувачі розповіли, що напередодні також не потрапили на свої місця, бо не було вагонів через аварію: "Вчора їхала Інтерсіті з Києва до Львова, і там подали не той потяг, на який продавали квитки на сайті УЗ. У всіх не ті місця, що мали бути. Пів третього вагона пересадили в перший".

Зверніть увагу! 29 вересня в поїзді Київ – Львів пасажир намагався зґвалтувати відому ілюстраторку дитячих книжок Надію Кушнір. Жертва не знайшла підтримки серед провідниці та начальника поїзда, адже ті просто переселили її в інше купе, не викликавши поліцію. В Укрзалізниці відповіли, що "розуміють шок ситуації".

Повний текст публікації Дмитра Пальчикова у фейсбуці:

По неймовірній поїздці в поїзді без чотирьох вагонів.

Укрзалізниця – це треш. Замість того, щоб сісти на свої куплені місця, ми майже до опівночі сиділи з валізами в ногах разом з тими, у кого були квитки в другому вагоні. Далі нас прилаштували спати на якісь рандомні чужі місця. Сказали, що все ок, нікого не буде, бо начебто продаж квитків на цей потяг зупинили і це не розкуплені білети. Ну ок. Ми лягли, але почуття, що ніч буде довгою, нас не покидало. Пів на другу прийшли люди й сказали, що це їхні місця. І це реально були їхні місця. Ми як безхатьки з купленими білетами, але без свого вагону мали шукати собі новий притулок. Після того, як ми висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по поїзду нас прилаштувала остаточно.

Зранку прокинувся й думаю: якого біса?

– Як поїзд міг приїхати без чотирьох вагонів, на які купили квитки? Як це взагалі реально?

– УЗ має мою пошту, бо туди приходять квитки. Чому мені не надіслати апдейти? Хоч щось?

– В УЗ кажуть, був обвал ґрунту. Так, трапляється, розумію. Але це було 23 вересня. Ще раз. 23 вересня стався обвал ґрунту. Нині 2 жовтня. Чим в УЗ займались до нині?

– Обвал стався за близько 30 кілометрів від Чернівців. Тобто по суті біля кінцевої точки. Невже не можна було їхати 500 кілометрів з Києва нормально, а ближче до точки організувати якесь вирішення ситуації (попередньо пояснивши пасажирам, що шіт гепенс)? Чи пересадка, чи автобуси від УЗ, чи від'єднати кілька вагонів, а потім трошки далі їх тепловозом приєднати назад, проїхавши місце аварії. Я не експерт в цьому. Але, блін, за більш ніж тиждень можна було щось придумати краще ніж продати квитки і не дати чотири вагони.

– Чому провідники нічого не знали? Вони тупо самі офігіли. Їх тупо кинули. Кинули вигрібати цей треш від офігівших і злих пасажирів. І щось мені підказує, їх ще зроблять винними. Вони, звісно, трошки тупили, але блін. Або це мій Стокгольмський синдром. Мені їх тупо було жаль. Як чотири вагони пасажирів прилаштувати?

– Чого коштує гідність пасажира для УЗ?