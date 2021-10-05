Он считает недопустимым возникновение такой ситуации. И призвал к справедливому решению с полным уважением к ценностям свободы слова.
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Марченко прокомментировал конфликт главы госбанка с журналистами "Схем"
Марченко подчеркнул, что его неприятно удивила ситуация, которая возникла во время интервью "Схем" с председателем правления "Укрэксимбанка".
Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы,
– отметил он.
По словам главы Минфина, журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы. Зато все представители государства обязаны отвечать настолько, насколько это возможно.
Кроме этого, министр уже запросил полную информацию о случившемся. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку журналисты подали соответствующее заявление", – добавил он.
Нападение на журналистов "Схем": что известно
- На журналистов "Схем" напали в "Укрэксимбанке" во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером.
- Один из вопросов расследователей не понравился чиновнику, из-за чего он вызвал в кабинет охрану, чтобы уничтожить запись разговора.
- Охранники применили к оператору физическую силу, забрали камеры, из которых изъяли карточки с материалом.
- Полиция уже открыла уголовное производство по препятствованию журналистской деятельности.