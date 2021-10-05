Отметили, что 16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от журналистов касательно интервью с главой правления банка. Предоставили перечень вопросов.
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У Мецгера говорят о банковской тайне
Объяснили, что во время интервью журналист Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно деятельности клиентов, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Утверждают, будто журналист предположил допущенные банком нарушения.
Отметили, что информация, которую спрашивали, является банковской тайной, поэтому "пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью".
После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей техникой),
– убеждают в банке.
В действиях журналиста Овсяного видят признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом и нарушение Кодекса этики украинского журналиста.
Банк даже думает обратиться в правоохранительные органы.
Что известно о нападении на журналистов
- Как рассказали члены съемочной группы, после вопроса Овсяного Мецгер вызвал в кабинет охрану. Мол, хотел уничтожить запись разговора. Журналист спросил банкира об одном из расследований "Схем", которое должны обнародовать.
- По словам медийщиков, охранники забрали у оператора две камеры и изъяли из них две карточки. Против журналиста и оператора, вероятно, применили силу и не выпускали из кабинета. Запись якобы полностью удалили.
- Полиция уже возбудила уголовное дело по этому поводу.