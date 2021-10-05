Отметили, что 16 сентября Укрэксимбанк получил запрос от журналистов касательно интервью с главой правления банка. Предоставили перечень вопросов.

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У Мецгера говорят о банковской тайне

Объяснили, что во время интервью журналист Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно деятельности клиентов, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Утверждают, будто журналист предположил допущенные банком нарушения.

Отметили, что информация, которую спрашивали, является банковской тайной, поэтому "пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью".

После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей техникой),

– убеждают в банке.

В действиях журналиста Овсяного видят признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом и нарушение Кодекса этики украинского журналиста.

Банк даже думает обратиться в правоохранительные органы.

Что известно о нападении на журналистов