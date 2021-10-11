В Украине традиционно начинался отопительный сезон 15 октября, однако, в связи с новыми правилами, все будет зависеть от погодных условий. Поэтому, если среднесуточная температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.

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Львов

Мэр города Андрей Садовый заявил, что с 11 октября тепло будет подаваться в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей.

"Запуск отопления ориентировочно продлится 2 суток. Знаю, что не все люди уже хотят тепло, ведь за это все нужно платить. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть", – пояснил чиновник.

Луцк

В Луцке отопительный сезон начался 11 октября. Сначала тепло планировали подать в больницы, садики, школы и другие учебные заведения, а после этого – населению и другим потребителям.

Руководитель ГКП "Луцктепло" Иван Скорупский заявил изданию "Волынь Post", что "решение о том, будут ли дома жителей с теплом, на местах принимают ОСМД и ЖЭКи".

Тернополь

В Тернополе 12 октября приняли начало отопительного сезона. Так решили, учитывая снижение среднесуточной температуры воздуха. Тепло подадут в дома, квартиры, оборудованные индивидуальной системой отопления. В школах, больницах и садиках тепло включили еще 10 октября.

Хмельницкий

В Хмельницком городской голова Александр Симчишин распорядился включить отопление еще 6 октября в лечебно-профилактических учреждениях и дошкольных учреждениях, независимо от форм собственности. Такое решение приняли из-за снижения температуры воздуха. Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок заявил в комментариях "Суспільному", что отопление бюджетных учреждений оттягивается из-за увеличения стоимости.

Тернополь

​В Тернополе 12 октября приняли начало отопительного сезона. Так решили, учитывая снижение среднесуточной температуры воздуха. Тепло подадут в дома, квартиры, оборудованные индивидуальной системой отопления. В школах, больницах и садиках тепло включили еще 10 октября.

Черновцы

В Черновцах отопительный сезон начнется 11 октября. В этот день отопление подали для социальной сферы, однако 18 октября – в дома и нежилые помещения.

Чернигов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что поручил начать отопительный сезон в городе с 8 утра 11 октября.

Винница

В Виннице отопление для школ, садиков и больниц включили 8 октября в тех заведениях, которые написали заявления. В Винницком городском совете объяснили, что в многоэтажки тепло дадут, согласно правилам – если будет ниже 8 градусов в течение 3 суток.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске отсутствует поставка газа в бюджетные учреждения. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения не имеют отопления. Политик заявил, что это случилось, несмотря на то, что подписали меморандум на государственном уровне и закрепили цену на газ для бюджетных учреждений.

Мэр города рассказал, что в начале года была договоренность о ценах на газ по на уровне 7 – 8 гривен за кубометр, а теперь выходит по 30. Следовательно нужно еще 500 тисяч гривен для городского бюджета.

Харьков

Тепло 11 октября подали в харьковские больницы, детсады и другие здания социально-культурной сферы. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Киев

В начале октября отопительный сезон в Киеве начался для больниц, детсадов и школ. Мэр города Виталий Кличко заявил, что "в ближайшее время тепло включат и жилым домам столицы".

Житомир

В комментарии "Суспільному" заместитель городского головы Сергей Кондратюк рассказал, что 11 октября планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения города.

Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий. В частности говорилось – если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже +8 градусов, то теплоснабжение для населения не будут запускать.

11 октября мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что есть проблемы в запуске сада №55, 15, 35, 39, 41 и ДОУ в селе Вересы. Однако вопрос обещают решить в течение 11 – 12 октября.

Запорожье

Издание "Первый Запорожский" написало, что гендиректор коммунального предприятия "Городские тепловые сети" Александр Грек заявил, что в 20-х числах октября в Запорожье проведут необходимые пусконаладочные работы. Само же отопление включат в ночь с 24 на 25 октября.

Днепр

Руководители коммунальных теплоснабжающих предприятий города 7 октября заявили, что в Днепре отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение трех дней.

Одесса

Издание Vgorode написало, что в Одессе старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября 2021 года, то есть ориентировочно тогда, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение 3 суток подряд. Поэтому дата скорее ориентировочная.