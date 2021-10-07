Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, отапливать дома киевлян начнут за считанные дни, ведь в городе уже существенно холодает.

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Пообещал не дать тарифам расти

Также Кличко настаивает на том, чтобы Киевсовет уже сейчас принял решение, которое не позволит тарифам на тепло для киевлян повышаться. Для этого необходимо будет привлечь дополнительные ресурсы.

Глава столицы отметил, что сейчас стоимость природного газа уже в восемь раз выше, чем была в 2020 году. Так же она отличается от той, которая заложена в тариф предприятия.

Именно поэтому сегодня мы должны принять решение в интересах потребителей. Которое, с одной стороны, предоставит городу возможность уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа. А с другой – не допустить роста тарифов на тепло для населения,

– сказал мэр.

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