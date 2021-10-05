Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, системы теплоснабжения могут быть включены только по заявкам руководства социальных учреждений. Отопление в домах начнут давать после падения среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и ниже.

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Документ о начале отопительного сезона Виталий Кличко подписал еще 30 сентября.

Где в Киеве поручили включать системы теплоснабжения

В распоряжении КГГА указано, что с 1 октября батареи могут стать теплыми в:

больницах и поликлиниках;

учреждениях культуры, физкультуры и спорта;

школах и детских садах.

Руководители какого количества заведений подали заявки о подключении к поставщикам тепла, пока неизвестно.

Вскоре могут начать отапливать и многоэтажки

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве постепенно будет холодать уже в ближайшие дни. По данным экспертов, среднесуточная температура воздуха снизится до отметки ниже +8 градусов уже 8 октября. Будет держаться этот показатель минимум 3 суток, следовательно, если прогнозы синоптиков будут верными, уже 12 октября в дома столицы могут начать предоставлять отопление.