Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації, системи теплопостачання можуть бути ввімкнені лише за заявками керівництва соціальних закладів. Опалення в будинках почнуть давати після падіння середньодобової температури повітря до +8 градусів та нижче.

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Документ про початок опалювального сезону Віталій Кличко підписав ще 30 вересня.

Де у Києві доручили вмикати системи теплопостачання

У розпорядженні, КМДА вказано, що з 1 жовтня батареї можуть стати теплими у:

лікарнях та поліклініках;

закладах культури, фізкультури та спорту;

школах та дитячих садочках.

Керівники якої кількості закладів подали заявки про підключення до постачальників тепла, наразі невідомо.

Незабаром можуть почати опалювати й багатоповерхівки

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у Києві поступово холодатиме вже найближчими днями. За даними експертів, середньодобова температура повітря знизиться до позначки нижче +8 градусів вже 8 жовтня. Триматиметься цей показник щонайменше 3 доби, отже, якщо прогнози синоптиків будуть вірними, вже 12 жовтня у будинки столиці можуть почати надавати опалення.