Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, опалювати оселі киян почнуть за лічені дні, адже у місті вже істотно холодає.

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Пообіцяв не дати тарифам рости

Також Кличко наполягає на тому, аби Київрада вже зараз ухвалила рішення, яке не дозволить тарифам на тепло для киян підвищуватись. Для цього необхідно буде залучити додаткові ресурси.

Очільник столиці наголосив, що наразі вартість природного газу вже увосьмеро вища, ніж була у 2020 році. Так само вона відрізняється від тієї, яка закладена в тариф підприємства.

Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого – не допустити зростання тарифів на тепло для населення,

– сказав мер.

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